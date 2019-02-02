Son Dakika Haberleri: Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

25 dakika önce

Batman'da bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'da bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydınlıkevler Mahallesi Komando Caddesi'ndeki markete girmek isteyen Kübra Yıldız'ın arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi kolundaki çantasını kapçak yöntemiyle alarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı marketin güvenlik kamerasına kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:55 Kaynak: AA

Komando, Batman, Güncel
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