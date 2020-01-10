Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutukladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutukladı - Son Dakika

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutukladı

6 saat önce

Gaziantep'te güvenlik kamerasına takılan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutukladı, System.String[]

Gaziantep'te güvenlik kamerasına takılan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesinde bir kişinin cep telefonunu çalan kapkaççının yakalanması için harekete geçen ekipler, civardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Olay anı görüntüsünü tespit eden ekipler, şüphelinin saptadıkları kimlik bilgileri üzerine harekete geçti.

Adresine yapılan operasyonla yakalanan şüpheli O.M, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polisin paylaştığı kamera görüntülerinde, şüphelinin bir otomobildeki kişinin cep telefonunu kapıp hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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