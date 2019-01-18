Son Dakika Haberleri: Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasında

Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasında

19 dakika önce

Gaziantep'te güvenlik kamerasınca kaydedilen kapkaç olayının iki zanlısı tutuklandı.

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Gaziantep'te güvenlik kamerasınca kaydedilen kapkaç olayının iki zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir kapkaç olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.A. ve Y.B. olduğunu belirledi.

Adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntüde, motosikletle giden iki şüphelinin, kaldırımda oturan birinin cep telefonunu alma anı yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:27 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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