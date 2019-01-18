Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasında

Gaziantep'te güvenlik kamerasınca kaydedilen kapkaç olayının iki zanlısı tutuklandı.

Gaziantep'te güvenlik kamerasınca kaydedilen kapkaç olayının iki zanlısı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir kapkaç olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.A. ve Y.B. olduğunu belirledi.



Adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntüde, motosikletle giden iki şüphelinin, kaldırımda oturan birinin cep telefonunu alma anı yer alıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu

Kediye İşkence Yapan İş Adamı, Akıl Hastanesine Sevk Edildi

Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi

Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı