Son Dakika Haberleri: Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasında

Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Gaziantep'te 6 kapkaç suçu işlediği iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

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Gaziantep'te 6 kapkaç suçu işlediği iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi'nde evinin önünde bekleyen bir kadının çantasını kapkaç yoluyla çalan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin U.C ve A.L olduğunu tespit etti.

Adresine yapılan operasyonla gözaltına alınan ve emniyette götürülen U.C'nin daha önce de 6 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Zanlı işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada güvenlik kamerası kayıtlarında motosikletle gelen iki şüphelinin, kapısının önünde bekleyen bir kadının çantası ile başka bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçmaları yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:56 Kaynak: AA

Gaziantep, 3. Sayfa
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