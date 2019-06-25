Kapkaç anı güvenlik kamerasında
59 dakika önce
Gaziantep'te yolda yürüyen bir çocuğun elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:49 Kaynak: İHA
'te yolda yürüyen bir çocuğun elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Şahinbey
ilçesine bağlı Vatan Mahallesi
'nde kimliği henüz belirsiz bir kişi, önünde yürüyen ve elinde cep telefonu bulunan çocuğun peşine düştü. Mahalledeki sosyal tesisin önünde çocuğun elindeki telefonu alan şüpheli, koşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından çocuğun babası durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP
Kapkaç anı güvenlik kamerasında
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