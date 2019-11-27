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Kapkaç anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

ADANA'da kapkaç yöntemiyle 2 kişinin cep telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi Muhammet Hüseyin A. (22) yakalandı.

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ADANA'da kapkaç yöntemiyle 2 kişinin cep telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi Muhammet Hüseyin A. (22) yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen 19 Kasım'da Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde cep telefonuyla konuşan L.Z.Y.'nin (17) yanına yaklaşan şüpheli, kapkaç yöntemiyle telefonu çaldı. Bağırarak çevresinden yardım isteyen genç kız şoka girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlik araştırması yapan ekipler şüphelinin Muhammet Hüseyin A. olduğunu belirledi. 25 Kasım'da Kuruköprü Mahallesi'nde de Melike D.'nin (44) cep telefonunu aynı yöntemle çalan Muhammet Hüseyin A. bu sefer çevredeki polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden şüpheli cep telefonlarını sattığı yerin adresini verdi. Polisler 2 cep telefonunu sahiplerine teslim ederken, Muhammet Hüseyin A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:15 Kaynak: DHA
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