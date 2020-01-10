Kapkaç anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kapkaç anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Gaziantep'te park halindeki bir aracın açık camından içeri sarkarak araç içerisindeki çocuğun elinde bulunan telefonu kapkaç yapıpçalan şahıs yakalandı.

Kapkaç anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Gaziantep'te park halindeki bir aracın açık camından içeri sarkarak araç içerisindeki çocuğun elinde bulunan telefonu kapkaç yapıpçalan şahıs yakalandı. Tutuklanan şahsın kapkaç anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kapkaç suretiyle yapan şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 21 Aralık 2019 Cumartesi günü park halindeki bir araç içerisinde bulunan çocuğun elinde bulunan cep telefonunu kapkaç suretiyle alıp kaçan şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın kapkaç anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.


Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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