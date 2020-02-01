Kapkaç anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Kapkaç anı güvenlik kamerasında

14 dakika önce

ADANA'da, okul arkadaşıyla yürüyen üniversiteli Fatma Zeren T.'nin (22) çantasını, Rahim B. (19) alıp, kaçtı.

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ADANA'da, okul arkadaşıyla yürüyen üniversiteli Fatma Zeren T.'nin (22) çantasını, Rahim B. (19) alıp, kaçtı. Kapkaççı kısa sürede yakalanırken, o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kapkaç olayı, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşandı. Okul arkadaşı Simge Ç. (21) ile yürüyen üniversiteli Fatma Zeren T.'nin çantasını, arkadan gelen Rahim B. alıp, kaçtı. Genç kız, Rahim B.'nin peşinden koşarak, çevredekilerden yardım istedi. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, bölgeye Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daha önceden de aynı suçtan sabıkası olan Rahim B. ile suç ortağı İ.Ç.'yi yakaladı. Çalınan çanta ise, Fatma Zeren T.'ye teslim edildi.

Şüpheli, polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Güzelyalı Mahallesi, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:15 Kaynak: DHA
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