Kapkaç anı kamerada
6 saat önce
Kapkaç anı kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:10 Kaynak: İHA
Kapkaç anı kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri gasp ve kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 şahıs yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin benzer suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
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