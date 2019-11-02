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Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç anı kamerada

Kapkaç anı kamerada

6 saat önce

Kapkaç anı kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar tutuklandı.

Kapkaç anı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri gasp ve kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 şahıs yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin benzer suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Kapkaç anı kamerada

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:10 Kaynak: İHA
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