Kapkaç anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç anı kamerada - Son Dakika

Kapkaç anı kamerada

6 saat önce

Gaziantep'te bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar güvenlik kamerasına yakalandı.

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Gaziantep'te bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar güvenlik kamerasına yakalandı.


Kapkaç olayı Gaziantep'in Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadını takip eden 3 kişi kadının elindeki çantayı alıp kaçtı. 3 şüpheliden ikisi Gaziantep polisi tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Akdere, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
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