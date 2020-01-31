Kapkaç anı kamerada - Son Dakika

Kapkaç anı kamerada
6 saat önce
Gaziantep'te bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar güvenlik kamerasına yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
Gaziantep'te bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar güvenlik kamerasına yakalandı.
Kapkaç olayı Gaziantep'in Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadını takip eden 3 kişi kadının elindeki çantayı alıp kaçtı. 3 şüpheliden ikisi Gaziantep polisi tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP
Son Dakika İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada Yasak aşkını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalette silah zoruyla cinsel ilişkiye girdi