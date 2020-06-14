Kapkaç anları güvenlik kamerasında - Son Dakika

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 5 kapkaç zanlısından 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesindeki 5 kapkaç olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği 5 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların kapkaç yapması yer alıyor.