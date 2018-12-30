Kapkaç Dehşeti Kamerada
21 dakika önce
İstanbul Ataşehir'de bankadan çıkan kadının çantasını otomobille çalmaya çalışan kapkaççılar dehşet saçtı.
İstanbul Ataşehir
'de bankadan çıkan kadının çantasını otomobille çalmaya çalışan kapkaççılar dehşet saçtı. Çantasını bırakmayan kadın sürüklenerek hafif yaralanırken, paniğe kapılan kapkaççılar bir motosikleti ezerek olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz Cuma günü Ataşehir Barbaros Mahallesi
'nde yaşandı. Eşiyle birlikte bankadan çıkan kadının yanına otomobille yaklaşan kapkaççılar, çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını bırakmayan kadın, yerde sürüklenerek hafif şekilde yaralandı. Paniğe kapılan kapkaççılar ise aracın direksiyonunu kaybederek kaldırıma çıktı. Bir motosikleti ezen zanlılar, olay yerinden kaçtı. Kapkaç dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay sırasında sokakta bulunan motosiklet sürücüsü Mazlum Akgül, "Kadının çantasını çalmaya çalışmış. Ben de görür görmez peşinden koştum. Olay sırasında bizim motosikletimizin birini ezdi. Motosikletle peşinden gittim ama yetişemedim. Kayıplara karıştılar" diye konuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:16 Kaynak: İHA
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