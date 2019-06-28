Son Dakika Haberleri: Kapkaç girişimini vatandaşlar önledi
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Kapkaç girişimini vatandaşlar önledi

28 dakika önce

Antalya'da biri kovboy şapkalı iki zanlının kapkaç girişimini vatandaşlar önledi.

Kapkaç girişimini vatandaşlar önledi, System.String[]
Antalya'da biri kovboy şapkalı iki zanlının kapkaç girişimini vatandaşlar önledi.
Alınan bilgiye göre, iki şüpheli, Deniz Mahallesi Atatürk Parkı'nda bankta oturan 26 yaşındaki Gülcihan Utuş'un kucağında bulunan çantasını kapıp kaçtı.
Biri kovboy şapkalı iki zanlı, olaya müdahale eden çevredekilerin kendilerini kovalaması üzerine çaldıkları çantayı atıp kaçtı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşadığı şoku uzun süre atlatamayan, garsonluk yaptığı öğrenilen genç kız, polise ifade verirken "Çok korktum. Suçum sadece bankta oturmak mıydı? Neden bu başıma geldi?" diyerek ağladı.
Çantası kendisine teslim edilen Utuş, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:15 Kaynak: AA
polis, antalya, Güncel
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