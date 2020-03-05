Kapkaç iddiasına gözaltı - Son Dakika

Samsun'da kapkaç yöntemiyle bir bayanın cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bayanın cebinden telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtığı iddia edilen Ö.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN