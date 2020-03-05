Kapkaç iddiasına gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç iddiasına gözaltı - Son Dakika

Kapkaç iddiasına gözaltı

7 saat önce

Samsun'da kapkaç yöntemiyle bir bayanın cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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Samsun'da kapkaç yöntemiyle bir bayanın cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bayanın cebinden telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtığı iddia edilen Ö.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
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