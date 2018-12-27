Kapkaç Mağduru Kadını Evine Bırakan Kişi, Olayın Şüphelisi Çıktı (2)
2 saat önce
TUTUKLANDIAmasya'da, Sebiha Ersoy'un, 'kapkaç' yöntemiyle çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI Amasya
'da, Sebiha Ersoy'un, 'kapkaç' yöntemiyle çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan İşler, tutuklandı, H.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:43 Kaynak: DHA
Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı
Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı