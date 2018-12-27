Son Dakika Haberleri: Kapkaç Mağduru Kadını Evine Bırakan Kişi, Olayın Şüphelisi Çıktı (2)

Kapkaç Mağduru Kadını Evine Bırakan Kişi, Olayın Şüphelisi Çıktı (2)

2 saat önce

TUTUKLANDIAmasya'da, Sebiha Ersoy'un, 'kapkaç' yöntemiyle çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kapkaç Mağduru Kadını Evine Bırakan Kişi, Olayın Şüphelisi Çıktı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Amasya'da, Sebiha Ersoy'un, 'kapkaç' yöntemiyle çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan İşler, tutuklandı, H.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:43 Kaynak: DHA

Amasya, Güncel
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