Kapkaç mağdurunun eşi: 53 yıl sonunda elini bıraktım, başımıza bu geldi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

HDP'li Güven'e göre Urfa Valisi Ceylanpınar'daki 2 polisin başka bir polis tarafından öldürüldüğünü söyledi

Rusya'dan İdlib'e saldırı açıklaması: ABD ne Türkiye'ye, ne de bize haber verdi