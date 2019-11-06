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Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç maratonu

Kapkaç maratonu

7 saat önce

Gaziantep'te güvenlik kameralarına yansıyan kapkaç olaylarında maratonları aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

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Gaziantep'te güvenlik kameralarına yansıyan kapkaç olaylarında maratonları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Kapkaç olayı sırasında kimi zaman mağdurlar kimi zaman ise şüpheliler atletleri aratmayan performans sergiledi.


Gaziantep'te dolandırıcılık, yankesicilik ve kapkaç olaylarının failleri, güvenlik kameralarından kaçamıyor. Kentte 1 ayda meydana gelen 56 faili meçhul dolandırıcılık, yankesicilik ve kapkaç olayını çözen ekipler, güvenlik kameralarının yardımıyla 58 şüpheliyi gözaltına aldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'te 1-31 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 56 olayın ardından yürüttüğü çalışmalarda 58 kişinin kimliğini tespit etti. Önce bölgedeki güvenlik kameralarından şahısların eşkalini, ardından da kimliğini tespit eden ekipler, 58 şüpheliyi düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şahıslardan 33'ü tutuklanırken, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Maraton koşusunu aratmadılar


Kapkaç ve yankesicilik anlarını kaydeden güvenlik kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. Kapkaç olaylarında bazen mağdurlar, bazen de şüpheliler maraton koşularını aratmayan performanslar sergiledi. Hedefi genelde telefon ve cüzdan olan zanlılarının zaman zaman motosiklet zaman zaman ise yaya olarak kapkaç yaptığı görüldü.


Yaşanan olaylardan birinde mağdur bir kadının zanlının peşinden koştuğu görülürken, bisikletli gencin ise kaçan motosikletli kapkaççıyı takip etmesi dikkat çekti. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:26 Kaynak: İHA
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