Son Dakika Haberleri: "Kapkaç" ölümüyle sonuçlandı
Son Dakika Güncel 'Kapkaç' ölümüyle sonuçlandı

"Kapkaç" ölümüyle sonuçlandı

1 saat önce

Esenyurt'ta kapkaç şüphelilerinin Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde otobüs durağında bekleyen 2 kişinin cep telefonunu çaldıktan sora Esenyurt'a gelerek ikinci olaya karıştıkları belirlendi.

Esenyurt'ta kapkaç şüphelilerinin Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde otobüs durağında bekleyen 2 kişinin cep telefonunu çaldıktan sora Esenyurt'a gelerek ikinci olaya karıştıkları belirlendi.

Öte yandan kapkaç yaptıktan sonra sonra motosikletiyle kaçan şüphelileri otomobiliyle takip eden ve kazaya yol açarak ölüme neden olduğu iddia edilen H.K da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta kapkaç yaptıktan sonra motosikletle kaçmaya çalışan iki şüpheli ters yola girdi. H.K da motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi otomobiliyle kovalamaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu ters şeritten gitmeye çalışan kapkaççıların motosikleti servis aracına çarptı. Zanlıları takip eden H.K'nın kullandığı araç da duramayarak kazaya karıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan E.Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralı A.A. da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan üst aramasında A.A'nın üzerinden çalıntı olduğu değerlendirilen 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin sabah saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde otobüs durağında bekleyen 2 kişinin cep telefonunu çaldıktan sonra Esenyurt'a gelerek ikinci olaya karıştıkları belirlendi.

Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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