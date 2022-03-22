KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ, 30 FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ, 30 FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI

22.03.2022 14:09
KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ, 30 FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde kapkaç yoluyla telefon hırsızlığı yapan 3 şüpheli, 30 farklı kamera görüntüsünden tespit edilerek, düzenlenen operasyonla ekipler tarafından gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde kapkaç yoluyla telefon hırsızlığı yapan 3 şüpheli, 30 farklı kamera görüntüsünden tespit edilerek, düzenlenen operasyonla ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde kapkaç yoluyla telefon hırsızlığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri, çalışma başlattı. İhbarların olduğu bölgede inceleme yapan ekipler, 30 farklı iş yeri ve Kent Güvenlik Sistemleri Yönetimi (KGSY) kamerasını izledi. Telefonları çalınan mağdurların bildirdikleri eşkaller üzerinden, 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ, 30 FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI
KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ, 30 FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI

YORUMLAR
500
ESENYURT'TA KADINLARI HEDEF ALAN KAPKAÇ ÇETESİ ÜYELERİ YAKALANDI ESENYURT'TA KADINLARI HEDEF ALAN KAPKAÇ ÇETESİ ÜYELERİ YAKALANDI Hırsızlık şüphelileri yakalandı Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ, 30 FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:45:43. #1.12#
SON DAKİKA: KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ, 30 FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement