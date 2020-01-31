Kapkaç şüphelileri, kameradan yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapkaç şüphelileri, kameradan yakalandı - Son Dakika

Kapkaç şüphelileri, kameradan yakalandı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, 2 ayrı kapkaç olayına karışan şüpheliler, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Kapkaç şüphelileri, kameradan yakalandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, 2 ayrı kapkaç olayına karışan şüpheliler, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdere ve Güzelyurt mahallelerinde meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Mağdur vatandaşların yolda yürüdükleri sırada peşlerinden gelen kişilerin çantalarını alarak kaçtıkları şikayetinin ardından olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda kapkaç olayının ardından motosiklet ile kaçan şüphelilerin eşkali belirlendi. Polis, kimliğini de saptadığı şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Güzelyurt, Akdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar
Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapkaç şüphelileri, kameradan yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]