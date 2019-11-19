Kapkaç şüphelilerini özel ekip yakaladı

Adana'da bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlının verdiği bilgilerle dört ayrı "kapkaç" olayına karışan 3 şüpheli daha yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesinde 3 gün arayla 4 kişinin cep telefonunun "kapkaç" yöntemiyle çalınması üzerine zanlıların yakalanması için Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince özel ekip oluşturuldu.

Olay yerlerindeki ev ve iş yerlerine ait yaklaşık 100 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, birbirleriyle bağlantılı 4 zanlının olayları gerçekleştirdiğini belirledi.

Bölgede önlem alan ekipler, ilçedeki Yurt Mahallesi'nde bir parkta H.Ş'nin (17) cep telefonunun aynı yöntemle çalındığı ihbarını aldı.

Ekip, eşkalini belirlediği zanlıyı olayın ardından yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Mert B'nin (19) verdiği bilgi doğrultusunda diğer 4 ayrı olaya karıştığı öne sürülen Ramazan A. (20), Halil İbrahim T. (24) ve Ali Ö. (22) de operasyonla yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Mert B, Ramazan A. ve Halil İbrahim T. tutuklandı, Ali Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kapkaç anı kamerada

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda birlikte yürüyen iki zanlıdan birinin kadının elindeki cep telefonununu konuştuğu sırada alıp kaçtığı görülüyor. Kayıtlara kadının zanlıyı yakalayabilmek için peşinden koşması da yansıyor.