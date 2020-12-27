Kapkaç şüphelisi, kaçtığı araçtan tespit edilerek yakalandı - Son Dakika

Kapkaç şüphelisi, kaçtığı araçtan tespit edilerek yakalandı

27.12.2020 15:10
Kapkaç şüphelisi, kaçtığı araçtan tespit edilerek yakalandı, System.String[]

BURSA'da, Z.B.'nin (51) ATM'den çektiği 1250 lirayı kapkaç yöntemiyle alan 2 şüpheliden R.A. (25) yakalandı.

BURSA'da, Z.B.'nin (51) ATM'den çektiği 1250 lirayı kapkaç yöntemiyle alan 2 şüpheliden R.A. (25) yakalandı. Şüphelilerin kendilerine ait minibüse binip, kaçtığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedilirken, polis zanlıyı da araçtan tespit ederek yakaladı.

Olay, geçen pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Z.B., emekli maaşınından bir miktan çekmek için ATM'ye gitti. Z.B., hesabından 1250 lira çekti. Bu sırada  Z.B.'yi bir süre takip eden R.A. ve arkadaşı, elindeki parayı kapkaç yöntemiyle aldı. Şüpheliler bir süre koştuktan sonra minibüslerine binerek, olay yerinden uzaklaştı. Z.B., ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Z.B.'nin ifadesini aldıktan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı tespit ederek, sahibinin R.A. olduğunu belirledi. Ekipler, R.A.'yı evinin bulunduğu sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette çeşitli suçlardan 20 farklı kaydı olduğu ortaya çıkan R.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, diğer şüpheliyi arıyor.


Kapkaç şüphelisi, kaçtığı araçtan tespit edilerek yakalandı
Kapkaç şüphelisi, kaçtığı araçtan tespit edilerek yakalandı
Kapkaç şüphelisi, kaçtığı araçtan tespit edilerek yakalandı
Kapkaç şüphelisi, kaçtığı araçtan tespit edilerek yakalandı
Kapkaç şüphelisi, kaçtığı araçtan tespit edilerek yakalandı
Kapkaç şüphelisi, kaçtığı araçtan tespit edilerek yakalandı
Kapkaç şüphelisi, kaçtığı araçtan tespit edilerek yakalandı

Osmangazi, Pazartesi, Polis, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapkaç şüphelisi, kaçtığı araçtan tespit edilerek yakalandı - Son Dakika


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