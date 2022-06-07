Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık konularını aydınlatmak amacı ile İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şubesi'nde özel ekip kuruldu. Ekibin yapmış olduğu uzun süreli saha ve kamera çalışmalarında Tepebaşı İlçesi'nde meydana gelen kapkaç olayını B.A. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kapkaç şüphelisi polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

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