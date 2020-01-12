Kapkaç şüphelisi polise yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç şüphelisi polise yakalandı - Son Dakika

Kapkaç şüphelisi polise yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te faili meçhul 3 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.

Kapkaç şüphelisi polise yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te faili meçhul 3 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün arayla gerçekleştirilen 3 kapkaç olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde kapkaç olaylarını gerçekleştiren şahsın kimliği belirlendi. Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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