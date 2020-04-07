Kapkaç şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Fatih'te kapkaç yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Haseki Sultan Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahsın cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 16 yaşındaki A.T. olduğunu ve yakın tarihte Molla Gürani Mahallesi'nde başka bir cep telefonu çalma girişiminde bulunduğunu, kadının direnmesi üzerine kaçtığını belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi ikametine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.