Son Dakika Haberleri: Kapkaç şüphelisini motosikleti ele verdi
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Kapkaç şüphelisini motosikleti ele verdi

2 saat önce

Konya'da dört kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen motosikletli şüpheli gözaltına alındı.

Kapkaç şüphelisini motosikleti ele verdi, System.String[]
Konya'da dört kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen motosikletli şüpheli gözaltına alındı.
Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde yüzü kapalı motosikletli bir kişinin, son bir ay içerisinde 4 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takiple şüphelinin kullandığı motosikletin marka ve modeli belirlendi.
Bir alışveriş merkezinin otoparkında görülen motosikletin sürücüsünün gelmesi için yaklaşık 4 saat bekleyen ekipler, şüpheli Muhammet Celaleddin A'yı (22) gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Selçuklu, Polis, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:02 Kaynak: AA
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