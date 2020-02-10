Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı.

Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağdaş, Şenyurt ve Güzelvadi Mahallelerinde Kapkaç, Evden Hırsızlık ve çalıntı hırsızlık malzemelerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslarla birlikte çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemlere sonrası adli makamlara sevk edilirken, çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da 400 bin TL'lik soygun! Hırsızların kaçışı film sahnelerini aratmadı
Boateng: Beşiktaş'ta 3 yıl kalmak isterim İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Sevgilisinden şiddet gördüğü esnada Kadir Şeker'in müdahalesi ile kurtulan kadın: Beni kurtarmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:56:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]