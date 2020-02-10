Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağdaş, Şenyurt ve Güzelvadi Mahallelerinde Kapkaç, Evden Hırsızlık ve çalıntı hırsızlık malzemelerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslarla birlikte çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.



Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemlere sonrası adli makamlara sevk edilirken, çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP