Kapkaç ve gasp zanlısı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapkaç ve gasp zanlısı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kapkaç ve gasp zanlısı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Esenyurt'ta kapkaç ve otomobillere kasten çarparak gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta kapkaç ve otomobillere kasten çarparak gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kapkaç, hırsızlık ve araçlara kasten çarparak gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan T.Y. S.D. Y.Ç. ve S.K'nin, Esenyurt Çocuk Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, şüphelilerin 3 yağma, 4 oto hırsızlığı, 2 kapkaç, gasp, evden hırsızlık, 4 açıktan hırsızlık suçlarının failleri oldukları tespit edilmiş, T.Y. ve S.D'nin cezaevi firarisi olduğu anlaşılmıştı.

Kapkaç ve gasp zanlısı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasa hırsızlarından gazetecilere ilginç çıkış: Beraber mi yaptık?
Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı

Son Dakika Haberleri
17:11 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 100 metre yüksekliğe ulaştı - Son Dakika
17:10 Masalsı yolculuk zamlandı - Son Dakika
17:10 Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık - Son Dakika
17:10 Kalp krizinde her dakika kritik: - Son Dakika
17:09 Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum - Son Dakika
16:55 Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Son Dakika
16:52 Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapkaç ve gasp zanlısı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]