Son Dakika Haberleri: Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı suçlarından 2 zanlı yakalandı
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Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı suçlarından 2 zanlı yakalandı

26 dakika önce

Esenyurt'ta farklı zamanlarda kapkaç ve motosiklet hırsızlığı suçlarına karıştığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezavine gönderildi.

Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı suçlarından 2 zanlı yakalandı, System.String[]

Esenyurt'ta farklı zamanlarda kapkaç ve motosiklet hırsızlığı suçlarına karıştığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezavine gönderildi. Öte yandan kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı söylenilen şüpheliler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgede kapkaç ve motosiklet hırsızlığı suçlarına karıştığı belirlenen 2 şahıs için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi tespit ederken zanlılar kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarılan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı söylenilen şüpheliler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 şahsın ara sokaktan geçtiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise yine motosikletle yoldan kaçtıkları yer alıyor. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:23 Kaynak: İHA
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