Kapkaç yaptı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç yaptı tutuklandı - Son Dakika

Kapkaç yaptı tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kapkaç yaptığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde kapkaç yaptığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ay içerisinde farklı adreslerde yaşanan kapkaç olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapkaç olaylarını gerçekleştirenlerin kimliğini belirledi. 6 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdiği belirlenen 1 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Ayrıca belirtilen olaylarda çalınan cep telefonlarını satın alan bir şahıs tespit edilerek hakkında "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan adli soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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