Kapkaç yöntemiyle çanta çalan kuaföre tutuklama - Son Dakika
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Kapkaç yöntemiyle çanta çalan kuaföre tutuklama

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yüzde 60 bedensel engelli Ali Küçük'ü takip edip, çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen kuaför Kadir Yasin Avcu (24) gözaltına alındı.

Kapkaç yöntemiyle çanta çalan kuaföre tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yüzde 60 bedensel engelli Ali Küçük'ü takip edip, çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen kuaför Kadir Yasin Avcu (24) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Avcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Şubat'ta, Sümer Mahallesi'ndeki Üçgen kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yürüyerek, evine gitmeye çalışan, yüzde 60 bedensel engelli Ali Küçük'ün yanına yaklaşan kişi, çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, kayıplara karıştı. Olay sırasında çantasını vermemek için direnirken, dengesini kaybederek, düşen Küçük, hafif yaralandı. Küçük'ün durumu bildirmesiyle harekete geçen polis, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kapkaç yapan kişinin, kuaför Kadir Yasin Avcu olduğu tespit edildi. Polis, 25 Şubat'ta Avcu'yu evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Avcu, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bu sırada oğlunu elleri kelepçeli olarak gören Halime Avcu, "Çocuğumu görmek istiyorum. Ben anneyim, o bir şey yapmadı" diyerek, gözyaşı döktü. Kadir Yasin Avcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:58 Kaynak: DHA
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