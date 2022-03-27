Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı - Son Dakika
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Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı

27.03.2022 09:54

Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı Adana'da bir kişinin cep telefonunu alıp motosiklet ile kaçan zanlılar polis tarafından yakalanırken, müştekinin zanlıları kovaladığı an saniye saniye görüntülendi.

Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı

ADANA - Adana'da bir kişinin cep telefonunu alıp motosiklet ile kaçan zanlılar polis tarafından yakalanırken, müştekinin zanlıları kovaladığı an saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 Mart günü Suriyeli M.A. arkadaşıyla birlikte yol kenarında cep telefonuyla oynuyordu. Bu sırada motosikletli iki kişi çocukların yanına yaklaştı. Bir süre bekleyen şüpheliler, bir anda M.A.'nın elindeki telefonu alıp kaçtı. Küçük çocuk ailesiyle birlikte şikayetçi oldu. Olayın ertesi günü Suriyeli M.K. aynı yerde ve aynı şekilde cep telefonun çalındığı ihbarında bulundu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek iki şüphelinin kimliklerini belirledi. Daha önceden kasten yaralama, yağma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Yusuf E. ve Serhat Ş.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Polis, 23 Mart günü Yusuf E. ve Serhat Ş.'yi merkez Sarıçam ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadesinde "Alkollüydük. Bir anlık hata yaptık. Zararlarını karşılamaya hazırız" dediği öğrenildi. İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kapkaç anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişi motosikletten inip iki kişinin yanına giderek cep telefonlarını aldığı daha sonrada motosiklete binip kaçtığı, müştekinin de zanlıları kovaladığı görülüyor.

Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı
Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı
Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı
Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı
Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı
Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı - Son Dakika
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