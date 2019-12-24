Kapkaç zanlısı ağlayarak mağdurlardan özür diledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapkaç zanlısı ağlayarak mağdurlardan özür diledi - Son Dakika

Kapkaç zanlısı ağlayarak mağdurlardan özür diledi

6 saat önce

Bursa'da gözaltına alınan kapkaç zanlısı, polis tarafından adliyeye götürülürken ağlayarak mağdurlardan özür diledi.

Kapkaç zanlısı ağlayarak mağdurlardan özür diledi, System.String[]

Bursa'da gözaltına alınan kapkaç zanlısı, polis tarafından adliyeye götürülürken ağlayarak mağdurlardan özür diledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile Güven Timleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bisikletle yaklaştığı kişilerden 7 cep telefonu ve bir cüzdanı kapkaç yöntemiyle çalan, ayrıca bir araç hırsızlığına da karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.T. (36) olduğunu belirledi. M.T'nin gidebileceği iki eve baskın yapan ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı. Zanlının adreslerinde ruhsatsız tabanca ve 4 çalıntı telefon ele geçirildi.

Aramalar sırasında, bazı suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. adlı kadını da yakalayan ekipler, hükümlüyü adli mercilere teslim etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.T, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çok pişmanım. Eşime ve aileme yardım etmek için yaptım. Mağdurlardan özür diliyorum." diyerek ağladı.

Genellikle kadınlardan kapkaç yaptığı tespit edilen M.T'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, telefonlar ve cüzdanı çaldıktan sonra bisikletle hızla kaçması yer alıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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