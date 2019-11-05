Kapkaç zanlısı para dolu poşet yırtılınca kaçtı

Baba İbrahim Tuzlalı, gazetecilere, özel güvenlik görevlisi oğlunun ev almak için 10 yıldır parayı biriktirdiğini söyledi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu sırada bir kişi, kapkaç yöntemiyle parayı çalmak istedi.

Deniz Tuzlalı (32), Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi 'ndeki bir banka şubesine içinde 120 bin lira bulunan poşetle geldi.

Antalya 'da kapkaç şüphelisi, çalmak istediği içinde 120 bin lira bulunan poşet yaşanan arbedede yırtılınca parayı alamadan kaçtı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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