Son Dakika Haberleri: Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı
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Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı

42 dakika önce

Adana'da bir kadının cep telefonunu alıp kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.

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Adana'da bir kadının cep telefonunu alıp kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Nadire T (55), kaldırımda oturduğu sırada yanına yaklaşan bir kişi elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

Olay sırasında Nadire T'nin yanında bulunan kızı Dursun G. (37) şüphelinin peşine düştü ancak yakalayamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, verilen eşkal bilgisi doğrultusunda bölgede yaptığı çalışmayla şüpheli Muhammet A'yı (23) olaydan iki saat sonra çaldığı cep telefonuyla Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yakaladı.
Şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:57 Kaynak: AA
Seyhan, Polis, Adana, Güncel
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