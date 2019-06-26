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Kapkaç zanlısı tutuklandı

1 saat önce

Fatih'te yaşlı kadın turistleri hedef alarak kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te yaşlı kadın turistleri hedef alarak kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı semtinde özellikle turistik amaçlı yurda gelen yaşlı kadın turistleri hedef alarak kapkaç yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, 23 Haziran'da yaşlı bir turist kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması olayına ilişkin, incelediği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.
Ekipler, şüpheli Alaattin A'yı (21) Nişanca Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 7 kapkaç, 2 yağma ile evden hırsızlık olayının faili olduğu tespit edildi.
Şüpheli Alaattin A'nın emniyette 3 iş yerinden hırsızlık ve yağma suçundan kaydı olduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin yolda yürüyen iki kişinin yanına yaklaştığı ve kadının omuzunda asılı olan çantayı alıp kaçtığı anlar görülüyor.
Kapkaç zanlısı tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:17 Kaynak: AA
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Güncel
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