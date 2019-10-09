Son Dakika Haberleri: Kapkaç zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Kapkaç zanlısı tutuklandı

Kapkaç zanlısı tutuklandı

1 saat önce

Beyoğlu'nda meydana gelen 2 ayrı kapkaç olayının zanlısı yakalandı.

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Beyoğlu'nda meydana gelen 2 ayrı kapkaç olayının zanlısı yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 ve 24 Eylül'de ilçede meydana gelen 2 ayrı kapkaç olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaşı küçük şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, Şehit Muhtar Mahallesi'nde şüpheli D.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 15 evden hırsızlık, 3 güveni kötüye kullanma, 5 uyuşturucu madde kullanmak, iş yerinden hırsızlık ve silahlı kanunlara muhalefetten olmak üzere toplam 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşı küçük şüpheli D.Ç. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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