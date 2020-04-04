"Kapkaç" zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kadının cep telefonunu "kapkaç" yöntemiyle çaldıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde yürüyen H.E.S'nin cep telefonunu, bisikletle arkasından yaklaşan M.B. "kapkaç" yöntemiyle alarak kaçtı.
Bu sırada bölgede devriye gezen polis, H.E.S'nin bağırması üzerine zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının, H.E.S'nin cep telefonunu alarak kaçması, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.