Son Dakika Haberleri: Kapkaç Zanlısı Yakalandı

Kapkaç Zanlısı Yakalandı

29 dakika önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, bir kadının elindeki akıllı telefonu çaldığı iddia edilen Suriyeli uyruklu zanlı, bir gün sonra suçu işlediği yerde yakalandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, bir kadının elindeki akıllı telefonu çaldığı iddia edilen Suriyeli uyruklu zanlı, bir gün sonra suçu işlediği yerde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda yürüyen D.K'nın arkasından yaklaşan bir kişi, elindeki telefonu alarak kaçtı.

D.K'nın olayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, zanlının Suriye uyruklu S.E. olduğunu belirledi.

Ekipler, olaydan bir gün sonra düzenledikleri operasyonda S.E'yi suç işlediği bulvarda yürürken yakaladı.

Polise verdiği ifadede akılı telefonu çaldığını ve telefonun Bayraktepe Mahallesi'ndeki ikametinde olduğunu itiraf eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Telefon, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Bu arada, olay anı ve sonrası çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:54 Kaynak: AA

Çiftlikköy, Yalova, Güncel
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