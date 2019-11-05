Kapkaç zanlısı yakalandı

Beyoğlu'nda kadın turistin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 Ekim'de, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde, ABD'li Angela F'nin içinde pasaport ve cep telefonu bulunan çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, yaşı küçük şüpheli Ö.K'yi Beyoğlu'nda yakaladı.
Şüphelinin 3 gasp, 2 ikametten hırsızlık, 2 kasten yaralama ve kapkaç olaylarından kaydı bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.