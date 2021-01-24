Kapkaç zanlısı: "Yakışıklı çıkmazsam konuşurum" - Son Dakika

Kapkaç zanlısı: "Yakışıklı çıkmazsam konuşurum"

24.01.2021 10:03

Kapkaç zanlısı: "Yakışıklı çıkmazsam konuşurum" Adana'da kapkaç yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu çalıp motosiklet ile kaçan zanlı tutuklandı Zanlı, adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına "Bak yakışıklı çıkmazsam konuşurum" dedi Adana'da kapkaç yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu...

Kapkaç zanlısı: "Yakışıklı çıkmazsam konuşurum"

Adana'da kapkaç yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu çalıp motosiklet ile kaçan zanlı tutuklandı

Zanlı, adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına "Bak yakışıklı çıkmazsam konuşurum" dedi

ADANA - Adana'da kapkaç yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu alıp motosiklet ile kaçan zanlı tutuklanırken, zanlının basın mensuplarına "Bak yakışıklı çıkmazsam konuşurum" demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 Aralık günü İbrahim Aktay evine giderken yanına motosiklet ile yaklaşan bir kişi cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Olayı gören çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis zanlının hırsızlık ve kapkaç gibi suçlardan çok sayıda kaydı olan Abdurrahman K.olduğunu tespit etti. Polis Başak Mahallesindeki evine baskın yaparak zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı emniyete getirilerek alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ancak polis zanlının telefonu sattığı iş yerini bulup hem telefonu sahibine teslim etti hem de iş yeri sahibi telefonu zanlının kendisine sattığını söyledi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının kendisini çektiğini görünce, "Bak yakışıklı çıkmazsam konuşurum, namusuma yakışıklı çıkmazsam konuşacağım" diye tepki vermesi dikkat çekti.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kapkaç zanlısı: Yakışıklı çıkmazsam konuşurum
Kapkaç zanlısı: Yakışıklı çıkmazsam konuşurum
Kapkaç zanlısı: Yakışıklı çıkmazsam konuşurum
Kapkaç zanlısı: Yakışıklı çıkmazsam konuşurum

Kapkaç, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç zanlısı: 'Yakışıklı çıkmazsam konuşurum' - Son Dakika


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