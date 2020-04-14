Kapkaç zanlısını, çaldığı telefonu satarken verdiği kimlik bilgileri yakalattı - Son Dakika

Kapkaç zanlısını, çaldığı telefonu satarken verdiği kimlik bilgileri yakalattı

Konya'da yolda yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, telefonu satarken verdiği kimlik bilgileri sayesinde yakalandı.

Konya'da yolda yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, telefonu satarken verdiği kimlik bilgileri sayesinde yakalandı. Merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde yolda yürüyen Ayşenur O'nun elindeki cep telefonu, bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden yola çıkarak kadının telefonunu çalan kişinin Sabit K. (26) olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi, operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine polis, Sabit K'nin çaldığı cep telefonunu sattığı telefon bayisinden kimlik bilgilerine ulaştı. Bunun üzerine suçlamaları kabul eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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