Son Dakika Haberleri: Kapkaç zanlısını dövmesi ele verdi
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Kapkaç zanlısını dövmesi ele verdi

21 dakika önce

Adana'da kapkaç olayına karışan zanlı, kolunda bulunan dövmesinden belirlenerek yakalandı.

Kapkaç zanlısını dövmesi ele verdi, System.String[]

Adana'da kapkaç olayına karışan zanlı, kolunda bulunan dövmesinden belirlenerek yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi'nde Tuna E. sokakta yürüdüğü sırada, bir kişi yanına yaklaşıp boynundaki altın zinciri alıp kaçtı.

Olayın ardından Tuna E, polisi arayarak durumu bildirdi.

Bölgeye giden polis, yaptığı araştırmayla şüphelinin sol kolunda gül dövmesi bulunduğunu tespit etti.

Çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, dövmeli zanlının, "hırsızlık", "yaralama", "yağma", "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından emniyette çok sayıda kaydı bulunan Sebahattin G. olduğunu belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Seyhan, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:20 Kaynak: AA
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