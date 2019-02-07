Son Dakika Haberleri: Kapkaç Zanlısını Mahalle Bekçileri Yakaladı

Kapkaç Zanlısını Mahalle Bekçileri Yakaladı

45 dakika önce

Sincan'da bir kadının elindeki akıllı telefonu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kapkaç Zanlısını Mahalle Bekçileri Yakaladı, System.String[]
Sincan'da bir kadının elindeki akıllı telefonu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'nda evine doğru yürüyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eda Dönmez'in elindeki cep telefonu, bir şüpheli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Dönmez'in ihbarı üzerine mahalle bekçileri, verilen eşkal doğrultusunda çevrede araştırma yaptı.

Ekipleri fark eden zanlı kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamaca sonucu mahalle bekçileri, zanlı Erkan K'yi, çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalayarak Sincan Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

İfadesi alınan şüphelinin 16 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Sincan, Güncel
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