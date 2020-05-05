Kapkaça uğrayan hemşire şüphelinin peşinden koşup, yerini polise göstermiş - Son Dakika
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Kapkaça uğrayan hemşire şüphelinin peşinden koşup, yerini polise göstermiş

6 saat önce

KONYA'da, hastaneden çıkarak evine giden hemşire A.P.'nin (21) kol çantasını zorla alıp kaçan K.S. (17) ve Suriyeli H.E.H. (15), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kapkaça uğrayan hemşire şüphelinin peşinden koşup, yerini polise göstermiş, System.String[]

KONYA'da, hastaneden çıkarak evine giden hemşire A.P.'nin (21) kol çantasını zorla alıp kaçan K.S. (17) ve Suriyeli H.E.H. (15), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisteki ifadesi ortaya çıkan hemşire A.P.'nin, şüphelilerin peşinden bir süre koştuğu ve olay yerine gelen polislere şüphelilerin girdiği inşaat alanını gösterdiği öğrenildi.

Olay, geçen cuma günü saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Fidanlı Sokak'ta meydana geldi. Özel bir hastanede çalışan hemşire A.P., iş yerinden çıkıp, yürüyerek evine gittiği sırada arkadan gelen K.S. ve H.E.H., genç hemşirenin kolundaki çantayı alıp, kaçtı. A.P.'nin ihbarının ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu H.E.H.'yi olay yerine yaklaşık 500 metre ilerideki bir inşaatta saklandığı yerde çantayla birlikte yakaladı. H.E.H.'nin ifadesi doğrultusunda K.S. de evinde yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen iki şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelide 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan sevk edildikleri adliyede, Konya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSLERE ŞÜPHELİLERİN GİRDİĞİ İNŞAAT ALANINI GÖSTERMİŞ

Hemşire A.P., polisteki ifadesinde şüphelilerin peşinden bir süre koştuğunu ancak yakalayamadığını söyledi. A.P. ifadesinde, "Hemşire olarak çalıştığım özel hastaneden nöbetten çıkıp evime gidiyordum. Sokağa geldiğim sırada sağ omzumda asılı bulunan çantamı arkamdan tanımadığım bir kişi çekti. Çantamın kolu koptu. Önümde iki kişi koşuyordu. Uzun boylu olan çantamı çekip, alan kişiydi. Çantam uzun boylu olan kişinin elinde ikisi birlikte ara sokaklara doğru koştular. Ben de peşlerinden koştum ancak yetişemedim. Sokak üzerinde inşaata girdiler. Polisi aradım. Polis gelince onlara şüphelilerin kaçtığı yeri gösterdim. Polisler şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheli çantamı alıp, kaçanlardan kısa boylu olanıydı. Bulunan çantamdan alınan bir şey yoktu. Kaçan uzun boylu şüphelinin sağ elinde dövme vardı" dedi.

Hemşire A.P., daha sonra yakalanan her iki şüpheliyi de teşhis etti.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:47 Kaynak: DHA


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