- Kapkaççı Kadını Metrelerce Sürükledi
7 saat önce
- Kapkaççı kadını metrelerce sürüklediTEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bir kapkaççı kadının çantasını çalarak metrelerce sürükledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:14 Kaynak: İHA
- Kapkaççı kadını metrelerce sürükledi
TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bir kapkaççı kadının çantasını çalarak metrelerce sürükledi.
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Galleria alışveriş merkezinde yürüyen merdivenlerden çıkan kadının çantasını çaldı. Talihsiz kadının metrelerce sürüklenirken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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