Son Dakika Haberleri: - Kapkaççı Kadını Metrelerce Sürükledi
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- Kapkaççı Kadını Metrelerce Sürükledi

7 saat önce

- Kapkaççı kadını metrelerce sürüklediTEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bir kapkaççı kadının çantasını çalarak metrelerce sürükledi.

- Kapkaççı kadını metrelerce sürükledi

TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bir kapkaççı kadının çantasını çalarak metrelerce sürükledi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Galleria alışveriş merkezinde yürüyen merdivenlerden çıkan kadının çantasını çaldı. Talihsiz kadının metrelerce sürüklenirken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

- Kapkaççı Kadını Metrelerce Sürükledi

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:14 Kaynak: İHA
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