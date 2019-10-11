Kapkaççı kardeşler tutuklandı

İstanbul ve Kocaeli'de vatandaşların önünü araçla kesip çantalarını çalan ve kapkaç anları saniye saniye kaydedilen ağabey ve kardeşi tutuklandı.



Olay, 6 Ekim tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarına park edilen bir cipi gözüne kestiren yüzü maskeli 2 şahıs, aracın yanına yaklaştı. Toz maskesi ile yüzlerini saklamaya çalışan şahıslar, aracın camını kırarak içerisinde bulunan 130 bin TL'yi çalarak, olay yerine geldikleri araçla kaçtılar. Olayı gören vatandaşlar ise o anları saniye saniye cep telefonu ile görüntüledi. Hırsızlık anını görüntüleyen vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, aynı şahıslar İstanbul'da çaldıkları bir otomobille yolda yürüyen bir kadını takibe aldı. Kaldırımda yürüyen kadının önünü kesen şahıslar, çantasını kapkaç yaparak kayıplara karıştı.



Gözaltına alınan H.P. ve B.P. isimli şahıslar ise Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahıslar yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 2 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ