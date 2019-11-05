Kapkaççı sert kayaya çarptı... Güvenlik görevlisi, parasını kapkaç yapmaya çalışan şahsı böyle kovaladı

Banka önünde pusu kuran kapkaççı, almaya çalıştığı para dolu poşet yırtılınca amacına ulaşamadan kaçtı

Ev almak için biriktirdiği 120 bin TL'yi bankaya yatıracağı sıra hayatının şokunu yaşadı

ANTALYA - Antalya'da ev almak için 10 yıldır biriktirdiği 120 bin lirayı elindeki poşetle bankaya yatırmak isteyen özel güvenlik personeli, kapkaççının saldırısına uğradı. Paraların bulunduğu poşetin yırtılmasıyla kapkaççı amacına ulaşamazken, ikili arasındaki arbede görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir bankanın önünde saat 11.10 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ev almak için bankada biriktirdiği 120 bin lirasını çekip bir başka bankaya yatırmak için yola koyulan özel güvenlik personeli 32 yaşındaki Deniz Tuzlalı, poşete koyduğu paralarla birlikte banka önünde sigara içmeye başladı. Bu sırada Tuzlalı'nın elindeki poşeti bir kişi kapkaç yöntemiyle çalmak istedi. Tuzlalı'nın poşeti bırakmaması üzerine yırtılan poşetteki paralar yere düştü. Tuzlalı ve çevredekilerin müdahalesiyle yakalanmaya çalışılan şüpheli, paraları alamadan olay yerinden kaçtı. Yere saçılan paraları toplayarak banka şubesine giren genç adam, polisten yardım talep etti.

İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın görgü tanıklarından Halit Kayla, Tuzlalı'nın banka önünde sigara içerken, saldırganın poşete saldırdığını ve paraların yere saçıldığını söyledi. Kayla, yere saçılan paraları çevredeki vatandaşların da koruma altına aldığını aktardı.

Oğlunun yaşadığı anları duyarak olay yeine gelen baba İbrahim Tuzlalı, oğlunun 10 yıldır bu parayı biriktirdiğini belirterek, "Şahsın oğlumu takip ettiğin düşünüyorum. Oğlum başka bir bankadan çektiği parayı burada bankaya yatıracaktı. Şahıs parayı almak için saldırmış ama poşet yırtılınca Allah'tan alamadan kaçmış. Oğlum ev almak için yıllardır biriktirdiği paraydı bu. Bugün de kaporasını verecekti. Şu anda parayı bankaya yatırdık" dedi.

Öte yandan şüphelinin kapkaç teşebbüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Tuzlalı ile şüphelinin arasında arbede yaşandığı ve şüphelinin kaçtığı görüldü.