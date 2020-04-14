Son Dakika › Güncel › Kapkaççı, telefonu kimlik bilgilerini vererek satınca suçunu itiraf etti - Son Dakika
Kapkaççı, telefonu kimlik bilgilerini vererek satınca suçunu itiraf etti
7 saat önce
KONYA'da yolda yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan Sabit K. (26) polis tarafından yakalandı.
KONYA'da yolda yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan Sabit K. (26) polis tarafından yakalandı. Polisteki sorgusunda suçlamayı kabul etmediği öğrenilen Sabit K.'nın, telefonu satarken kimlik bilgilerini verdiği ortaya çıkınca suçunu kabul ettiği belirtildi.Olay, 3 Mart tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ayşenur O. yolda yürüdüğü sırada elinde bulunan cep telefonu, 1 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine bölgeye giderek çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olay yerinden kaçtığını gösteren bir güvenlik kamera görüntüsünü buldu. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin Sabit K., olduğunu tespit etti. Sabit K. polisin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Sabit K.'nın cep telefonunu sattığı telefon bayisine ulaştı. Polis, Sabit K.'nın telefon kimlik bilgilerini vererek sattığını belirledi. Bunun üzerine suçunu kabul eden Sabit K. uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu ve olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini öne sürerek suçunu itiraf etti. Sabit K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:20 Kaynak: DHA
Son Dakika Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık