Kapkaççılar çaldıkları düğün parasını 2 günde harcamış - Son Dakika

Kapkaççılar çaldıkları düğün parasını 2 günde harcamış

ADANA'da, Cennet Arıkan'ı (64) oğlunun düğün masrafları için para çektiği banka şubesinden takip ederek, çantasını alıp kaçan 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

Kapkaççılar çaldıkları düğün parasını 2 günde harcamış, System.String[]

ADANA'da, Cennet Arıkan'ı (64) oğlunun düğün masrafları için para çektiği banka şubesinden takip ederek, çantasını alıp kaçan 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı. Çantadaki 5 bin 100 lirayı, 2 günde harcadıkları ortaya çıkan 3 şüpheli, tutuklandı.

Kapkaç olayı, 16 Temmuz günü, saat 16.35'te, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde yaşandı. Cennet Arıkan, oğlunun düğün masrafları için bir banka şubesinden para çekip, çantasına koydu. Banka şubesinde, kendilerine kurban arayan şüphelilerden biri, kadının para çektiğini dışarıda bekleyen arkadaşlarına bildirdi. 2 şüpheli de banka şubesinden çıkan kadını takibe başladı. Kısa süreli takibin sonunda ise arkadan yaklaştıkları kadının elindeki çantayı alıp, kaçtı. Şüpheliler, kendilerini bekleyen motosiklet ile kaçarken, kapkaç anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİİhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, şüphelilerin daha önceden kaydı bulunan Özgür Oğuz (20), Muhammed Şınık (19) ve Cumali Ayyıldız (21) olduğunu tespit etti.KAPKAÇTA KULLANILAN MOTOSİKLETİ ÇALMIŞLARMuhammed Şınık'ın olaydan bir süre önce, kaçmak için kullandıkları motosikleti çaldığı, yakıt aldığı akaryakıt istasyonunda ödeme yapmadığı saptandı. Şüphelilerden Cumali Ayyıldız'ın ise banka şubesinde para çeken vatandaşları belirleyip, dışarıda bekleyen diğer şüphelilere haber verdiği tespit edildi.PARAYI HARCAMIŞLAR

3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla 18 Temmuz günü, Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgularında suçlamaları kabul eden şüpheliler, çantadaki 5 bin 100 lirayı harcadıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen Özgür Oğuz, Muhammed Şınık ve Cumali Ayyıldız, sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.


Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 10:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapkaççılar çaldıkları düğün parasını 2 günde harcamış - Son Dakika
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